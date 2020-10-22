РИАМО - 22 окт. Облачная и дождливая погода ожидается в Московском регионе в четверг, воздух прогреется до 6 градусов тепла, сообщается на сайте «Метеоновости».

Предстоящим днем столица и область будут находиться под влиянием атлантического циклона.

«Ожидается облачная с прояснениями погода, временами пройдет дождь. Максимальная температура в Москве плюс 4-6 градусов, по области 1-6 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть южный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 80%.

«Погода ожидается облачная, промозглая, ветреная на фоне колебаний атмосферного давления (после незначительного роста активное понижение) и неустойчивого геомагнитного фона. Кислородный режим неблагоприятный. <...> При таких погодных условиях резко увеличиваются острые респираторные и простудные заболевания», - предупреждают синоптики.