РИАМО - 22 окт. За минувшие сутки в Москве умерли 66 пациентов с коронавирусом, при любых симптомах ОРВИ рекомендуется вызывать врача на дом, сообщает столичный оперштаб.

«Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», - говорится в сообщении.

Сначала пандемии в Москве скончались 6187 пациентов с коронавирусом.

По данным на 21 октября, в мегаполисе выявили 377 017 случаев заражения коронавирусом, из них 279 973 человека выздоровели.

Текстовая трансляция

22 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 15 971 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 462 больных. В Москве- 4 413.

- В Москве работают почти 50 временных ковидных госпиталей‑родеров. Размещение этих объектов делает удобней транспортировку заболевших из стационаров.

- В столице за минувшие сутки умерло 66 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 187 пациентов.