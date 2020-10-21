РИАМО - 21 окт. В Подмосковье прошел ежегодный съезд терапевтов региона, он прошел в онлайн-режиме, в первый день участниками мероприятия стали более 1,5 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В системе здравоохранения Подмосковья трудятся почти 15 тысяч специалистов первичного звена. Мы с каждым годом стараемся развивать сеть первичных медорганизаций - открывать поликлиники и ФАПы, привлекаем новых специалистов. Но и на этом останавливаться мы не будем», - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Депутат Госдумы, главный внештатный специалист-терапевт Минздрава Московской области Наталья Санина отметила, что было принято решение проводить мероприятие в формате видео-конференц-связи. Она добавила, что у каждого будет возможность посмотреть все секции съезда в записи.

«Врачи Подмосковья сегодня - это герои нашего времени. Хочу выразить благодарность и низкий поклон за их тяжелейший и самоотверженный труд», — добавила Санина.