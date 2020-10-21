РИАМО - 21 окт. В Видном в Ленинском городском округе открылась социальная ярмарка «Ценопад», на ней организовано 35 торговых мест, ярмарка будет работать до 25 октября, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Проект «Ценопад» носит социальный характер и также направлен на поддержку подмосковных производителей. Стоимость представленных на ярмарке товаров на 15-20% ниже цены той же продукции в сетевых магазинах, а на некоторые «ценопадные продукты» скидка составляет до 70%», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

В категорию «ценопадный продукт» попало более 30 наименований продуктов питания. Со скидкой до 70% можно купить некоторые колбасные изделия, консервы, сухофрукты мед, шиповник нового урожая, урюк, крымское варенье на травах, помидоры, лук, картофель, виноград, рябчиков, навагу, треску, карасей, шашлык из судака, шашлык из сома, камбалу, скумбрию в томатном соусе, бочковые огурцы, квашеную капусту и другие продукты.