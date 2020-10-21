РИАМО - 21 окт. Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников отметил, что безусловным приоритетом в работе исполнительной и законодательной властей остается социальное обеспечение москвичей и властям удалось многого достичь, говорится в сообщении пресс-службы столичного парламента.

Шапошников отметил результаты работы правительства Москвы за 10 лет, подчеркнув, что основой для этой работы стали приоритетные проекты и программы городского развития. Это эффективные решения, которые основываются на долгосрочных интересах жителей мегаполиса.

«Бюджет Москвы – бюджет развития. Ежегодно утверждается «Адресная инвестиционная программа», в которой четко прописано, какие объекты образования, здравоохранения, культуры и спорта будут возведены. Каждый год город строит более 100 километров дорог, реализуются сложные и технологичные транспортные проекты», - сказал Шапошников.

Он отметил, что в Москве преуспели в развитии здравоохранения и образования, услуги в этих сферах стали качественнее и доступнее. При этом столице удается эффективно бороться с пандемией Covid-19.

«В этом огромная заслуга столичных медиков, которые круглосуточно ведут борьбу за жизнь и здоровье москвичей. Для их работы созданы все условия в столь непростой период», - добавил председатель парламента города.

Шапошников назвал Москву комфортным для жизни городом, где создана современная и удобная городская среда. Также он отметил реализацию в столице программы реновации жилищного фонда, которая позволит улучшить жилищные условия порядка 1 миллиона москвичей.

Город также наращивает свой экономический потенциал.

«В свою очередь депутаты Московской городской думы совершенствуют правовую базу города, конструктивно взаимодействуют с правительством Москвы и продолжают общую работу, направленную на эффективное развитие нашего мегаполиса», - заключил Шапошников.