РИАМО - 21 окт. Более 175 тысяч поездок на электросамокатах совершили в Химках, Одинцове и Красногорске в период с июля по сентябрь, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Всего за сезон проката самокатов пользователи проехали 600 тысяч километров», - говорится в сообщении.

Для жителей и гостей региона в трех городах Подмосковья были доступны более 100 оборудованных парковок в специализированных зонах. Они расположены возле станций метро и МЦД, на территории парков.

Мобильный сервис самокатшеринга пользовался высоким спросом. Количество ежедневных арендных сессий постоянно росло. Максимальное количество одновременно используемых самокатов составило 2 тысячи.