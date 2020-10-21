РИАМО - 21 окт. В Московской области 51 округ готов к периоду зимнего содержания, оценивались количество техники в рабочем состоянии, запас противогололедных материалов, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

Готовность округов проверили сотрудники ведомства.

«На сегодняшний день в 45 муниципалитетах имеется на складе 84 432 (единицы - ред.) техники, в 26 муниципалитетах закуплено 28 334 тонны противогололедных материалов», — говорится в сообщении.

С 18 сентября заместители министра благоустройства Московской области лично проверяли каждый муниципалитет на предмет их готовности к зиме.

«Для того чтобы избежать проблем этой зимой и большого количества обращений от жителей по содержанию территорий, нам необходимо качественно подготовится к сезону», — рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

В округах есть 1 209 средств малой механизации для уборки снега. В муниципалитетах, где менее одного дворника на один двор, поручили провести закупку техники для уборки дворов.

Абсолютно готовы к зиме Балашиха, Богородский округ, Бронницы, Власиха, Воскресенск, Восход, Дзержинский, Долгопрудный, Домодедово, Дубна, Зарайск, Истра, Кашира, Королев, Котельники, Ленинский, Лобня, Лосино-Петровский, Луховицы, Лыткарино, Люберцы, Молодежный, Наро-Фоминский округ, Павловский Посад, Подольск, Реутов, Рузский, Сергиево-Посадский округа, Серпухов, Солнечногорск, Химки, Черноголовка, Шатура, Шаховская, Электросталь, Лотошино, Звездный городок, Коломенский округ, Егорьевск, Красногорск, Пушкинский округ, Щелково, Мытищи, Чехов, Клин, Ступино, Рошаль (входит в Шатуру), Пущино, Орехово-Зуевский округ, Фрязино, Можайский округ и Жуковский.

«Очень важно заблаговременно подготовиться к зимнему сезону для эффективного предотвращения последствий снегопадов и гололеда», – отметил Хайкин.