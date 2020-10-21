РИАМО - 21 окт. Право на получение выплаты на обеспечение полноценным питанием имеют беременные, кормящие матери в течение 6 месяцев с даты родов при нахождении ребенка исключительно на грудном вскармливании и дети до 3 лет на смешанном или искусственном вскармливании, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Возможна подача заявления в ТСП, МФЦ, посредством РПГУ. <…> Форма заявления установлена законодательством Московской области и является обязательной. В случае, если заявление не соответствует установленной форме, ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) на питание не предоставляется», — говорится в сообщении.

Заключение врача о необходимости обеспечения полноценным питанием является одним из необходимых документов для назначения выплаты. Оно может быть представлено самостоятельно заявителем либо в случае обслуживания в государственной медицинской организации Московской области получено ТСП в порядке ведомственного взаимодействия.

Выплата на питание предоставляется без учета дохода семьи. При обращении за назначением выплаты на питание условие о наличии места жительства в Московской области (регистрация по месту жительства) обязательно для беременной и кормящей матери, для ребенка до трех лет.

Размер выплаты на питание для беременной составляет 400 рублей, кормящей матери – 1 тысячу рублей, детям от 0 до 1 года – 1 тысячу рублей, детям от 1 года до 3 лет – 600 рублей.

Решение о назначении выплаты принимается в течение 10 рабочих дней.