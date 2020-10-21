РИАМО - 21 окт. Один из московских парконов начал фиксировать проезд по обочине на МКАД, если функция окажется эффективной, то контролировать такую езду сможет больше парконов, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Проезд по обочине может быть опасным для тех, кто там находится — автомобилистов, съехавших со скоростной магистрали из-за неисправности или ДТП», - говорится в сообщении.

С помощью мобильных комплексов можно бороться с нарушителями на участках, где пока технически невозможно установить камеры. Также это позволит избегать ситуаций, когда водитель, зная место установки камеры, объезжает зону контроля и затем продолжает нарушать.

«Случайных штрафов не будет. К каждому из них будет прилагаться видеозапись, на которой видно, что водитель не просто съехал на обочину для аварийной остановки, а объезжал пробки или обгонял машины. Штраф за это нарушение — 1,5 тысячи рублей», - говорится в сообщении.