РИАМО - 21 окт. Ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно можно оформить подав заявление в МФЦ, ТСП, по почте или на портале госуслуг, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Ежемесячная выплата предоставляется родителю (опекуну) на ребенка из малообеспеченной семьи (в 2020 году среднедушевой доход семьи не должен превышать величину прожиточного минимума, установленную в Московской области на душу населения за второй квартал 2019 года, – 13 115 рублей), имеющим место жительства в Московской области (и заявитель, и ребенок, на которого назначается выплата)», — говорится в сообщении.

Заявление на выплату можно подать в ТСП, МФЦ, через портал госуслуг или по почте. Форма заявления установлена федеральным законодательством и является обязательной.

При обращении за выплатой в ТСП и МФЦ понадобятся документы, удостоверяющие личность. При обращении на портале госуслуг нужна подтвержденная учетная запись. Если заявление отправляется по почте, к заявлению прикладывают надлежаще заверенные копии документов.

В случае регистрации рождения ребенка компетентными органами иностранного государства обязательно предоставляется документ, подтверждающий факт рождения ребенка.

Если ребенок заявителя родился за пределами России, заявителю нужно обратиться лично в ТСП или МФЦ, представив подлинник документа, подтверждающего факт рождения ребенка, либо направить заявление по почте, приложив надлежаще заверенную копию такого документа.

Сведения о доходах запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

Исключение составляют сведения об алиментах, процентах, полученных по вкладам – указанные сведения указываются в заявлении самим заявителем, подтверждения сведений предоставлением документами не требуется.

В этом году размер выплаты составляет 6 344 рубля – 50% величины прожиточного минимума, установленной в Московской области для детей за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты (12688 рублей).

Решение о назначении выплаты принимается в течение 21 рабочего дня. Ежемесячная выплата назначается на 12 месяцев с даты обращения.