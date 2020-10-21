РИАМО - 21 окт. Трудовая вахта студенческого отряда сельхозназначения «Степной дозор» завершилась в подмосковном АО «Озеры», ребята попробовали себя на различных участках технологической цепочки «поле – склад длительного хранения», студенты работали на уборке ботанических семян лука, селекционного картофеля, сортировке овощей, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Дав старт проекту возрождения студотрядов сельхозназначения летом 2020 года, мы преследовали цель снизить дефицит кадров в отрасли в условиях оттока рабочей силы в связи с пандемией. Расчет себя полностью оправдал», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Студенты из Апшеронского лесхоза-техникума Краснодарского края начали вахту 26 августа и завершили 17 октября. Профессионально они далеки от сельского хозяйства. Также вместе с ними работали девушки из Коломенского аграрного колледжа – студентки факультета «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции».

Молодых людей обеспечили комфортными условиями проживания, решались все бытовые вопросы. На рабочих местах им выдавали средства индивидуальной защиты. Также студентам компенсировали затраты на медицинскую комиссию и проезд из Краснодарского края в Московскую область и обратно.

Такая форма взаимодействия бизнеса со студенческой молодежью позволит предприятиям выращивать эффективные кадры из студенческой среды, а, кроме того, поможет найти потенциальных лидеров и добросовестных исполнителей производственных процессов.

В начале ноября лесхоз-техникум будет встречать делегацию АО «Озеры» в Апшеронске. На встрече должен стартовать проект, который позволит частично заместить импортные семена лука холодного хранения семенами российского производства.