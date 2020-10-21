РИАМО - 21 окт. В центре Красноармейска снесли нежилое здание, строительство которого не было завершено, его признали аварийным, работы проводились в рамках программы по ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных объектов, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Строительство здания велось еще в 1990-е годы. Изначально планировалось как встроенно-пристроенный к многоквартирному жилому дому магазин, но в 2000 году работы были остановлены. Со временем выстроенные подвал, перекрытия над подвалом и стены первого этажа начали разрушаться, поросли древесно-кустарниковой растительностью. В связи с аварийным состоянием объекта, невозможностью восстановления было принято решение о его ликвидации», — сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья Владислав Гордиенко.

Земельный участок здания расчищен от строительного мусора. После сноса недостроенного объекта, по словам Гордиенко, облик территории, рядом с которой располагался аварийный объект, значительно улучшился.

Всего в Красноармейске выявлено 10 объектов незавершенного строительство, из них четыре объекта самовольного строительства. На сегодняшний день ликвидировано два аварийных объекта.