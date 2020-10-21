РИАМО - 21 окт. В Московской области малому и среднему бизнесу доступны помещения, здания и сооружения, земельные участки, движимое имущество, оборудование, механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь и инструменты – всего 1811 объектов, которые готовы предоставить МСП в аренду на долгосрочной основе - не менее 5 лет, в том числе по льготным ставкам, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.

«Перечни объектов для поддержки малого и среднего бизнеса формируются из объектов казны Московской области, казны муниципальных образований, имущества, которое не используются государственными и муниципальными учреждениями, а также требующего ремонта, реконструкции или иных видов работ. С 2020 года в областной и муниципальные перечни включаются также земельные участки, в том числе, из неразграниченной государственной собственности», — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она добавила, что 24 объекта областной собственности и 1787 объектов из собственности муниципальных образований доступно МСП.

Задача Минмособлимущества и органов местного самоуправления – постоянно пополнять данные перечни и информировать предпринимателей о доступных к использованию объектах, чтобы бизнес мог обратиться за имущественной поддержкой.

Объект можно получить через торги, без торгов или на льготных условиях. На сайтах администраций городских округов Подмосковья можно найти регламент обращений и порядок предоставления имущества из перечней.

Лидерами по количеству объектов для малого и среднего предпринимательства являются городской округ Балашиха, в котором подобрали для бизнеса порядка 190 объектов, Люберцы – 170 объектов, Можайский округ – более 140, а также Пущино, Одинцовский округ и Домодедово, которые могут предоставить предпринимателям более чем по 100 объектов.

До конца года планируется увеличить базу до 1990 объектов и ежегодно увеличивать ее на 100 позиций.