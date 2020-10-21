РИАМО - 21 окт. В столице 98-летний Евсей Рудинский вложил 1,4 миллиона рублей в инвестиционную компанию, предлагающую выгодные проценты, но после решил отказаться и вернуть деньги, на что получил отказ, к данному моменту средства ветерана удалось вернуть, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

О мошенничестве стало известно от журналиста одной из новостных программ федерального телеканала.

«Следователями был осуществлен выезд в организацию с целью установления всех обстоятельств. В ходе проведения проверочных мероприятий в присутствии офицеров столичного управления ветерану были возвращены все вложенные денежные средства», — сказала Иванова.

Рудинский летал на самолетах У-2, Р-5, ТБ-3 и Ли-2 с 1940 по 1951 год. Боевое крещение принял в 1943 году на Курской дуге. Участвовал в боях в Белоруссии, Польше, в апреле 1945 года совершал боевые вылеты на Берлин. Майор в отставке. Награжден орденами Красного знамени и Отечественной войны I и II степени, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», «Ветеран труда».