РИАМО - 21 окт. В Московской области продолжат работать бесплатные кинопаркинги в городах Видное и Пушкино, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

С 21 октября по 7 ноября, по постановлению губернатора Московской области Андрея Воробьева, музеи, музеи-заповедники и дворцово-парковые музеи будут закрыты для посетителей, они будут работать онлайн. Меры направлены на предотвращение распространения коронавируса.

«Кинопаркинг» – уникальный проект ГАУ Московской области «Мособлкино», созданный в июне 2020 года при поддержке министерства культуры Московской области, который дает возможность смотреть лучшее кино при любой погоде, при этом нет необходимости покидать собственную машину», — говорится в сообщении.

Подробную информацию о проекте можно посмотреть на афише «Мособлкино».

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Текстовая трансляция

21 ОКТЯБРЯ

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