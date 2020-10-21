РИАМО - 21 окт. У оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «ЭкоПромСервис» появились в автопарке пять новых мусоровозов, в Подмосковье продолжается работа по обновлению автопарка в рамках реформы по обращению с ТКО, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«ЭкоПромСервис», который теперь входит в ГК «ЭкоЛайн», закупил четыре мусоровоза Isuzu для вывоза сухих отходов, один мусоровоз Scania - для вывоза смешанных отходов, а также три бункеровоза.

«Ежедневно на маршруты городских округов Солнечногорск и Клин выходят 66 единиц спецтехники, которые по графику вывозят отходы с 3 777 мест накопления, где установлены более 7 тысяч емкостей для сбора отходов», — говорится в сообщении.

В Клину «ЭкоПромСервис» в штатном режиме забирает отходы из 2314 контейнеров для смешанных отходов, 886 емкостей для вторсырья и 294 бункеров для сбора крупногабаритного мусора (КГО).

В Солнечногорске установлено 3207 контейнеров для смешанных отходов, 701 бак для сухих отходов и 687 бункеров.

«Всего с начала 2020 года региональными операторами закуплено более 150 мусоровозов для вывоза контейнеров раздельного сбора отходов. На сегодняшний день вывоз отходов на территории региона обеспечивают 809 серых мусоровозов для смешанных отходов и 121 синий – для вторсырья», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Он добавил, что все мусоровозы оснащены спутниковой системой слежения ГЛОНАСС, логистические службы регоператоров и специалисты Центра управления регионом следят за соблюдением графика вывоза отходов в режиме онлайн.

С 2019 года в Подмосковье производится раздельный сбор мусора, чтобы снизить долю захораниваемых отходов и увеличить процент переработки ТКО. Это является целью национального проекта «Экология».