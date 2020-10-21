РИАМО - 21 окт. «Мосгортранс» будет самостоятельно продавать места для размещения рекламы и выбирать рекламодателей, договор с предыдущим подрядчиком расторгнут из-за неуплаты, говорится в сообщении пресс-службы «Мосгортранса».

«Мы хотим иметь надежный источник дохода, поэтому будем самостоятельно продавать рекламу на остановках, чтобы как можно больше компаний получили возможность размещаться на наших объектах. Будем привлекать информационно-аналитические сервисы для поиска лучших партнеров», — сказал представитель пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

В ведомстве отметили, что сейчас сложная экономическая ситуация, поэтому они не могут позволить контрагентам по 3-5 месяцев не производить оплату.

С 2018 года ООО «ТрансКоммун-Сервис» арендовало у «Мосгортранса» павильоны ожидания для рекламы. Однако компания начала задерживать плату, просрочка составила более 150 дней. Из-за этого учреждение расторгло контакт с фирмой.