РИАМО - 21 окт. В рамках государственной программы «Цифровое Подмосковье» 1,5 тысячи школ и детских садов были обеспечены высокоскоростным интернетом, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Общий объем субсидий – более 30 миллионов рублей. На сегодняшний день доступ к интернету по утвержденным федеральным нормативам есть у 95% школ и 100% детских садов региона», – сказал министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Механизм субсидирования школ и детских садов для обеспечения их высокоскоростным доступом в интернет был усовершенствован в текущем году. Отказ от физического оборота документации и цифровизация данных помогли скорректировать технические требования к проведению интернета в детсады и школы. Это сказалось и на точности по определению стоимости предоставления подобных услуг учреждениям.

«В 2020 году образовательные учреждения 35 городских округов Московской области получили субсидии из областного бюджета на подключение к интернету. Средства направлены на новые подключения и на повышение качества существующих соединений», – добавляется в сообщении.

На 2018-2024 годы в Московской области области введена государственная программа «Цифровое Подмосковье». Она преследует цель совершенствования госуправления при помощи внедрения в регионе цифровой экономики. В рамках нее планируется обеспечить связью и доступом в интернет население Подмосковья, повысить качество и доступность услуг, создать цифровые платформы в социально значимых сферах деятельности, использовать информационные технологии в медицине и образовании, развить инфраструктуру хранения и обработки данных, а также обеспечить защитой информационно-технологические инфраструктуры.