РИАМО - 21 окт. Специалисты «Почты России» по Московской области назвали пятерку самых популярных услуг, которыми пользуются клиенты на дому с помощью почтальона за последние два месяца, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Почтовые работники, оснащенные мобильными почтово-кассовыми терминалами, принимают не только плату за жилищно-коммунальные услуги, но и платежи за домашний и мобильный телефоны без квитанций.

«Услуги мобильного почтово-кассового терминала «Почты России» (МПКТ) для многих клиентов за время пандемии стали идеальным цифровым сервисом. В пятерку самых распространенных услуг вошли: оплата налогов, квартплата, оплата штрафов ГИБДД и телефонной связи, подписка на печатные издания», - говорится в сообщении.

Все платежи проходят в режиме онлайн, а по завершении операции почтальон выдает плательщику чек, подтверждающий факт оплаты.

Финансовые операции через терминалы также высоко оценили и клиенты, которые работают на удаленке. Сервис максимально удобен и для людей старшего поколения - клиенты производят оплату на дому.

Каждый месяц число операций, совершенных с помощью мобильно-кассовых терминалов «Почты России», увеличивается.