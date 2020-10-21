РИАМО - 21 окт. Восемь правообладателей сельскохозяйственных земель в Подмосковье оштрафовали на 2,1 миллиона рублей за непроведение мер по борьбе с борщевиком, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Несмотря на завершение осмотров участков правообладателей, административные комиссии продолжают взаимодействовать с нарушителями и работают над привлечением их к очищению Московской области от опасного сорняка.

«Так, за прошедшую неделю правообладатель в городском округе Богородский оштрафован на 450 тысяч рублей, в Шаховской - на 750 тысяч рублей, а три правообладателя в Дмитровском городском округе и по одному правообладателю в Кашире, Одинцовском округе и Подольске оштрафованы на 150 тысяч рублей каждый», – сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Нарушители являются правообладателями 16 земельных участков, чья общая площадь равна 320 гектарам.

Борщевик Сосновского представляет собой растение с цветами-зонтиками, которое достигает нескольких метров в длину. Сорняк выживает в холодном климате и активно размножается, подавляя иные растения. Безобидный вид не мешает его соку быть опасным для здоровья человека.