РИАМО - 21 окт. В столице закрыли медицинский центр «Клинический госпиталь на Яузе» из-за многочисленных нарушений мер профилактики коронавируса, Роспотребнадзор опечатал здание, сообщила журналистам начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в ЮВАО Юлия Ларина.

«Нами проводилось эпидемиологическое расследование в ООО «Клинический госпиталь на Яузе», расположенному адресу: улица Волочаевская, дом 15, корпус 1. Расследование проводилось в связи с регистрацией случая заболевания коронавирусом у сотрудника клиники. Были выявлены многочисленные нарушения дезинфекционного режима, которые создают угрозу распространения коронавируса», — сказала Ларина.

Специалист отметила, что в клинике не организовали маршрутизацию пациентов, которые обращаются в КТ-центры, потоки здоровых и зараженных вирусной пневмонией не разделены. В медцентре не дезинфицировались помещения КТ-центров и палат.

В клинике сотрудники нарушали порядок ношения средств индивидуальной защиты, документы о тестировании сотрудников на Covid-19 отсутствовали.

«Весь этот комплекс нарушений, конечно же, создает угрозу распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим нами проведено опечатывание помещений клиники, составлен протокол о временном запрете деятельности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, и материалы будут переданы в суд для принятия решения», — объяснила Ларина.

Суд может оштрафовать клинику на сумму до 50 тысяч рублей или приостановить деятельность на срок до 90 суток.

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Текстовая трансляция

21 ОКТЯБРЯ

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