РИАМО - 21 окт. Готовность строительства столичной системы хордовых магистралей на сегодняшний день составляет больше 70%, этот проект является одним из ключевых проектов в сфере дорожного строительства на ближайшие три года, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«На сегодняшний день в рамках строительства хордовых магистралей в эксплуатацию введены 190 километров дорог, 98 искусственных сооружений и 54 внеуличных пешеходных перехода. Готовность системы оценивается в 72%, и одна из наших стратегических задач на ближайшие годы – завершить ее строительство», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он обратил внимание на то, что проект строительства предусматривает возведение четырех магистралей: Северо-Западной, Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд, а также Южной Рокады.

Сейчас полностью открыто движение для проезда. Кроме того, автомобили передвигаются по шести участкам Северо-Восточной хорды и трем участкам Южной Рокады, а Юго-Восточная находится в процессе стройки.

В ближайшие три года построят еще 335 километров дорог, 106 искусственных сооружений и 56 пешеходных переходов.