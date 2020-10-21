РИАМО - 21 окт. В Раменский центр материнства и детства обратилась жительница Коми, чтобы у нее приняли естественные роды, несмотря на то, что двух младших детей она родила с помощью кесарева сечения, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области

Женщина ждала пятого ребенка.

«Раньше операция кесарева сечения в анамнезе беременной пациентки была противопоказанием к естественным родам. Наша пациентка двух младших детей родила в результате кесарева сечения, что привело к образованию двух рубцов на матке. Естественные роды в такой ситуации относятся к категории повышенного риска и проводятся только в специализированных перинатальных центрах под руководством высокопрофессиональных акушеров-гинекологов», — сказал заведующий Раменским центром материнства и детства Борис Марченко.

Он отметил, что в региональном центре наработан опыт и освоена методика, при которой пациентки с двумя рубцами на матке могут родить ребенка естественным путем. В других центрах России женщине не смогли помочь.

За месяц до родов многодетная мама приехала в Подмосковье, встретилась с врачами, стала наблюдаться. 19 октября она естественным путем родила девочку.

Пока мама и ребенок находятся под наблюдением врачей. После прохождения всех необходимых процедур послеродового периода женщина и ее малыш отправятся домой.

В Подмосковье работает единый региональный колл-центр «Стань мамой в Подмосковье»: 8-800-550-30-03. Звонки принимаются с 08:00 до 20:00.