РИАМО - 21 окт. На юго-западе Москвы, в Академическом районе, подобрали семь «стартовых» площадок, которые позволят начать переселение жителей еще 12 домов по реновации, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города Москвы.

Площадки позволят переехать жителям уже в первую волну реализации программы реновации, в 2020 – 2024 годах.

«Сейчас на территории района в стадии строительства находятся три дома: улица Новочеремушкинская, владение 27 – ожидание выхода на площадку, улица Новочеремушкинская, владение 35 и улица Шверника, владение 6 – строительно-монтажные работы», – сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он уточнил, что на улице Кедрова, владение 16, ведется проектирование, для дома на улице Новочеремушкинская, владение 10, корпус 1, идет подготовка градостроительного плана земельного участка, и еще два объекта находятся в стадии заселения.

«Строящихся и проектируемых мощностей новостроек достаточно, чтобы начать переселение жителей 12 домов уже в «первую» волну реновации», – подчеркнул Левкин.

По программе реновации в Академическом районе два дома в стадии переселения, и четыре уже снесены по технологии «умного» сноса.

На юго-западе Москвы в программу реновации включено 520 домов. В Академическом предстоит расселить и демонтировать 19 жилых корпусов.