РИАМО - 21 окт. В Кратове в Раменском округе энергетики провели работы по каблингу в охранных зонах линий электропередачи, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Энергетикам удалось найти возможность сохранить уникальные деревья в охранных зонах линий электропередачи, где мощность тока варьируется в значениях от 110 до 220 киловольт. Благодаря специальной системе растяжек было сохранено 60 сосен по улице Молодцова, включая сосны на Малой Московской.

«Специалистами использовался веревочный каблинг по схемам перекрестного крепления трех, пяти, семи, восьми деревьев. Очень важно, что применение синтетической веревки предотвращает динамические удары и рывки во время ветреной погоды, что важно для сохранения целостности деревьев», – говорится в сообщении.

Каблингу подверглись деревья, которые нарушают требования к техническому использованию энергообъектов.

«Работы по каблингу деревьев в охранных зонах линий электропередачи – это вынужденный компромисс, на который идут энергетики ради сохранения природных памятных мест Подмосковья», – отметил директор Южных электрических сетей «Россети Московский регион» Михаил Ежокин.

Вырубка деревьев и кустарников проводится с целью исключить риски нарушения электроснабжения потребителей, которое может произойти из-за падения дерева во время плохих погодных условий.