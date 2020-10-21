РИАМО - 21 окт. В среду 93% от общего числа занятий у столичных учеников прошло в «Московской электронной школе», система работает стабильно, несмотря на серьезную нагрузку, говорится в сообщении пресс-службы департамента образования и науки столицы.

«Почти 150 тысяч уроков 6-11 классов столичных школ сегодня прошло в МЭШ. Это 93% от общего числа всех занятий. Всего за день в «Московской электронной школе» провели почти 4 миллиона сессий онлайн-уроков», — сказал представитель пресс-службы департамента образования и науки Москвы.

Круглосуточно за работой системы следят специалисты проекта, они приспосабливают сервис к резко возросшему числу пользователей. МЭШ используют более двух миллионов человек, одновременно к уроку подключаются более 600 тысяч школьников и учителей.