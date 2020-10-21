РИАМО - 21 окт. В столице за последние годы построили более одной тысячи километров дорог, почти 300 эстакад, мостов и тоннелей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Дорожное строительство - одно из важнейших направлений нашей работы. За последние годы мы сильно модернизировали транспортный каркас столицы», — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что появились выделенные полосы для общественного транспорта, бессветофорные участки, средняя скорость движения на дорогах мегаполиса увеличилась, уменьшилось число ДТП.

Планируется в ближайшие годы завершить реконструкцию МКАД, включая замену развязок клеверного типа на развязки с направленными съездами.

Также между районами города выстроят новые связи благодаря системе хордовых магистралей. Это поможет разгрузить Третье кольцо и МКАД.