РИАМО - 21 окт. На Арбате в столице демонтировано незаконное летнее кафе, оно находилось в доме 13, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.

Инспекторы выявили незаконное размещение сезонного кафе площадью 45 квадратных метров.

«Теперь пешеходная зона на Арбате, на которой располагался самострой, снова открыта для прогулок жителей и гостей столицы», – рассказал начальник Госинспекции по недвижимости города Москвы Владислав Овчинский.

Собственник самовольно разместил сезонное кафе площадью 45 квадратных метров, которое выходило за границы утвержденной схемы размещения и занимало участок улично-дорожной сети.

Владелец предприятия ранее уже неоднократно получал предписания Госинспекции о демонтаже самовольно организованной летней веранды, а также оплачивал административные штрафы, однако затем снова устанавливал незаконную конструкцию.