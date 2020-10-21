РИАМО - 21 окт. В Zoom 29 октября пройдет круглый стол, во время которого эксперты центра содействия строительству откроют секреты быстрого получения разрешения на строительство для техзаказчиков и застройщиков Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Круглый стол пройдет в 15:00 29 октября. Туда приглашены техзаказчики и застройщики из пяти городских округов Подмосковья, а именно: Истры, Каширы, Клина, Волоколамска и Котельников. Количество мест ограничено.

«Записаться можно в центре содействия строительству. <...> Остальные городские округа Подмосковья будут приглашены к участию в следующих онлайн-встречах», – говорится в сообщении.

Центр содействия строительству при правительстве Московской области продолжает серию круглых столов на платформе Zoom «7 шагов по получению разрешения на строительство».