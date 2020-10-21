РИАМО – 21 окт. Завершилось голосование по ежегодной премии Rock&Book от книжного сервиса LiveLib, входящего в состав группы компаний «ЛитРес», это единственная в России премия в области аудиокниг, где победителей определяют пользователи, говорится в сообщении пресс-службы компании «ЛитРес».

В этом году за номинантов отдали более 14 тысяч голосов.

«Премия, созданная в 2019 году крупнейшим рекомендательным книжным сервисом LiveLib, входящим в группу компаний «ЛитРес», уникальна: здесь все решают не члены экспертного жюри, а сами слушатели и читатели. В течение месяца поклонники аудиокниг имели возможность проголосовать за любимого чтеца и за авторов лучшей озвучки», — говорится в сообщении.

В шорт-лист вошли самые актуальные работы: произведения, озвученные за период с августа 2019 года. 113 претендентов соперничали в шести номинациях — в среднем по 15 участников на каждое победное место.

Победителем в номинации «Лучшая мужская озвучка» стал Сергей Чонишвили, который озвучил книгу Варлама Шаламова «Артист лопаты». Победительницей в номинации «Лучшая женская озвучка» стала Инга Брик, озвучившая «Восхитительную ведьму» Анны Джейн.

Победу в номинации «Лучшая авторская озвучка» одержала Лариса Парфентьева, которая озвучила книгу «33+. Алфавит жизненных историй».

Игорь Князев победил в номинациях «Лучшая озвучка в жанре художественной литературы» за книгу Стивена Кинга «Институт» и «Лучшая озвучка в жанре детской литературы» за книгу Кеннета Грэма «Ветер в ивах».

Александр Федоров с книгой Андрея Курпатова «Красная таблетка-2. Вся правда об успехе» выиграл в номинации «Лучшая озвучка в жанре нон-фикшн литературы».

Победителем спецноминации «Выбор профессионалов» стала Марина Никитина, озвучившая книгу Натальи Жильцовой «Факультет призраков».

В этом году в премии появились две новые номинации: «Дебют года» (победителем стал Ниеле Мейлуте) и «Лучшая озвучка блогера» (победительницей стала Наталья Краснова).

Максимальное количество голосов и суперприз слушательских симпатий получила Лариса Парфентьева за озвучку своей книги «33+. Алфавит жизненных историй». Она получила пакет продвижения на сайте LiveLib и один год премиум-подписки от партнера премии — MyBook.

Победители всех шести номинаций получат дипломы и статуэтки от сервиса LiveLib, а также подписку на три месяца от MyBook.

По промокоду ROCKBOOK2020 все пользователи могут получить в подарок от «ЛитРес» книгу из специальной коллекции, а также скидку 20% на электронные и аудиокниги, участвующие в акции.​​