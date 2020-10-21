РИАМО - 21 окт. Новый детский сад на 200 мест возведен в столичном районе Марьина Роща за счет городского бюджета, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Сейчас надзорным ведомством проводится проверка по извещению об окончании строительно-монтажных работ. После того, как выявленные замечания будут устранены, здание введут в эксплуатацию. Объект полностью соответствует всем требованиям, которые предъявляются к современным образовательным учреждениям.

«Помимо групповых с игровой, спальней, раздевалкой, буфетом и туалетом, оборудуют залы для музыкальных и физкультурных занятий, кружковую, методический кабинет, кабинет медсестры с процедурной, кабинеты логопеда и психолога», – говорится в сообщении.

На территории, которая прилегает к новостройке, создали физкультурную и прогулочные площадки с теневыми навесами. Для благоустройства прилегающего пространства были высажены деревья и кустарники.

«На строительстве детского сада на Шереметьевской улице проведено 14 инспекционных проверок. С участием специалистов Центра экспертиз проведен комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Особое внимание надзорным ведомством уделяется качеству работ, проводимых на объектах социального значения.