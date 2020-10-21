РИАМО - 21 окт. С начала осени Госадмтехнадзор Подмосковья выявил 94 случая нарушения тишины и покоя граждан юридическими лицами, нарушители чаще всего шумели ночью, а объекты торговли принимали товар в ночное время, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Инспекторы пресекли 11 нарушений в обеденное и ночное время в Озерах, в Подольске – девять, в Красногорске – семь, в Дмитровском округе – шесть, в Протвине, Коломенском округе и Серпухове – по пять, в Дубне и Чехове – по четыре, в Солнечногорске, Химках, Балашихе и Ступине – по три.

«Также случаи нарушения тишины и покоя граждан пересечены в городских округах Наро-Фоминский, Люберцы, Пушкинский, Лобня, Павловский Посад, Королев, Котельники, Луховицы, Орехово-Зуевский, Долгопрудный, Электросталь, Кашира, Одинцово, Краснознаменск, Дзержинский, Рузский, Истра, Реутов, Мытищи», — говорится в сообщении.