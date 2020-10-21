РИАМО - 21 окт. На базе промышленно-экономического колледжа Государственного гуманитарно-технологического университета Орехово-Зуевского городского округа торжественно открылись учебные мастерские, оборудованные по стандартам WorldSkills, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

Там будут готовить по компетенциям: «Программные решения для бизнеса», «Веб-дизайн и разработка», «Сетевое и системное администрирование», «Разработка виртуальной и дополненной реальности» и «Разработка мобильных приложений».

«Мастерские оснащены современным компьютерным оборудованием и средствами обучения для подготовки специалистов по профессиям, приоритетным для экономики нашего региона. На их базе будет проходить обучение студентов, подготовка школьников и студентов к отборочным и региональным соревнованиям по IT-компетенциям WorldSkills», - рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она пояснила, что мастерские позволят проводить дополнительные общеобразовательные программы для детей и взрослых, в том числе и для пенсионеров.

«К обучению будут также привлекаться представители крупных компаний, с которыми мы сотрудничаем»,- добавила Каклюгина.

По словам министра, до конца учебного года в регионе откроются мастерские на базе Сергиево-Посадского колледжа и Коломенского аграрного колледжа.