РИАМО - 21 окт. «Аэроэкспресс Бизнес» - новый B2B сервис компании позволяет упростить процесс организации командировки трэвел- и HR-менеджерам, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Удобный и полностью автоматизированный сервис покупки билетов дает возможность корпоративным клиентам оплачивать билеты на «Аэроэкспресс» по безналичному расчету буквально в один клик.

«Чтобы воспользоваться услугой, нужно зайти на сайт aeroexpress.ru, в меню покупки билета выбрать поле «Покупка билетов для юридических лиц», внести необходимые данные и оплатить билет онлайн», - говорится в сообщении.

Если поездку необходимо совершить срочно и времени на оплату счета уже не осталось, с помощью сервиса можно выпустить билет моментально, временно заблокировав сумму стоимости билетов на банковской карте физического лица, которая разблокируется после оплаты счета.

Постоянные клиенты компании «Аэроэкспресс» могут оформить билеты без блокировки средств на карте. Для удобства корпоративных клиентов «Аэроэкспресс» также предоставляет возможность оптовой закупки посадочных талонов, а также проездных абонементов.