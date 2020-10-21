РИАМО - 21 окт. В Подмосковье объявлены совместные конкурсы на оказание услуг по охране объектов и имущества в рамках Государственной программы «Социальная защита населения Московской области», говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Открытые конкурсы пройдут в электронной форме. 9 извещений об этом уже опубликованы в Единой информационной системе сферы закупок.

«Опубликованы совместные закупки на оказание услуг по охране объектов и имущества в 2021 году для 153 государственных учреждений министерства социального развития Московской области», – отметила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Оказание услуг финансируется из бюджета Подмосковья.