РИАМО - 22 окт. В четверг пройдет вебинар, который познакомит всех желающих с туристическими маршрутами и историями городского округа Луховицы, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Начало вебинара в 13:00. В рамках мероприятия эксперты поделятся историями о малоизвестных локациях и объектах Подмосковья, не забудут упомянуть о самолетостроительной отрасли, которая определила судьбу города, а также напомнят о колыбели отечественного флота и родине Государственного флага России.

«На вебинаре выступят глава городского округа Луховицы Владимир Барсуков, известные эксперты туристической области, краеведы и представители музеев», – говорится в сообщении.

Похожие вебинары уже проходили ранее. Их участники узнали о достопримечательностях Пушкинского, Богородского и Волоколамского городских округов. Программа вебинара «Открываем Россию. От первого» рассчитана на 1,5 часа.

Узнать больше об интересных местах в Подмосковье можно в туристическом подкасте РИАМО «Путь-дорога». Ведущие подкаста путешествуют по региону и рассказывают слушателям о своих впечатлениях. Основная цель проекта – показать, что Подмосковье многогранно и каждый человек может найти здесь развлечение по вкусу. Слушать выпуски можно в приложениях, соцсети «ВКонтакте» и на сайте.​