РИАМО - 22 окт. На Новодевичьем кладбище в столице в четверг пройдет прощание с народной артисткой РСФСР Ириной Скобцевой, сообщается в Instagram-аккаунте кинокомпании сына артистки Федора Бондарчука и «НМГ Студии».

Скобцева умерла 20 октября, ей было 93 года.

Прощание пройдет в четверг в 14:00 на Новодевичьем кладбище. Федор Бондарчук отметил, что будет признателен тем, кто сможет присутствовать лично.

Он напомнил о том, что на прощании следует обязательно надеть маски и стараться соблюдать социальную дистанцию, особенно пожилым людям.

Актриса родилась 22 августа 1927 года в Туле. Скобцева окончила искусствоведческое отделение исторического факультета Московского государственного университета, а затем поступила в школу-студию МХАТ, где и познакомилась с режиссером Сергеем Бондарчуком, за которого впоследствии вышла замуж.

Актриса сыграла в фильмах «Отелло», «Обыкновенный человек», «Поединок», «Аннушка», «Белые ночи», «Сережа», «Суд сумасшедших», «Война и мир», «Зигзаг удачи».