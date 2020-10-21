РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 окт. Работы по реконструкции досугового центра «Северный» в Балашихе выполнены на 70%, его планируют отремонтировать до конца текущего года, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Это подразделение культурно-досугового центра «Заря» преображается с середины 2019 года в рамках губернаторской программы восстановления инфраструктуры бывших военных городков.

«Работы по внутренней отделке ДЦ «Северный» — в большой степени готовности. Используются качественные материалы, много паркетной доски, в классах прозрачные двери. Так было задумано проектировщиками. Идет техническое оснащение зрительного зала на 400 мест. Для сцены закупаем экран, световое и звуковое оборудование», — сказала начальник управления культуры администрации Балашихи Светлана Шарцева.

Она добавила, что на сегодняшний день ремонт закончен на 70%.

Подрядная организация сохранит исторический облик ДЦ «Северный», который хорошо знаком его гостям. Рабочие отреставрируют колоннаду, пилястры и портики. Заметно изменятся интерьер досугового центра: все классы и зрительный зал сделают современнее. Также капитальный ремонт предусматривает обновление фасада и замену инженерных коммуникаций.

По словам исполняющего обязанности директора КДЦ «Заря» Юрия Ильина, ДЦ «Северный» был в плачевном состоянии, там не было даже крыши.

«Теперь здесь будет больше возможностей для жителей, появится приличный зал, хорошая сцена», — пояснил Ильин.

ДЦ «Северный» - это бывший Дом офицеров, который открыли в одноименном военном городке в 1958 году. После его включения в состав Балашихи, учреждение перепрофилировали в досуговый центр, и в 2016 году он вошел в состав КДЦ «Заря» в качестве структурного подразделения. Сегодня в его коллективах и кружках занимаются более 150 человек.