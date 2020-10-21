РИАМО - 21 окт. Московский областной государственный театр «Русский балет» под руководством народного артиста СССР Вячеслава Гордеева получил звание «Академический», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Ежегодно артисты балета проводят свыше 100 выездных выступлений для жителей Московской области, а также представляют культуру региона на зарубежных, всероссийских конкурсах и фестивалях. Присвоение звания отражает трудолюбие коллектива и руководства.

«Сегодня в стране из 914 театров только 65 имеют звание «Академический». Оно присваивается лучшим театрам в стране, которые любят зрители, уважают в профессиональной среде, известны в стране и в мире», – сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Вячеслав Гордеев является создателем и бессменным руководителем театра. Он занимается воспитанием новых звезд российской сцены, выступая за сохранение и развитие традиций Русского балета.