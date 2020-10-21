РИАМО - 21 окт. Московская область оказалась в десятке лидеров по числу регистраций на олимпиаду студентов «Я — профессионал», к 20 октября студенты региона подали более 2,5 тысяч заявок на участие, говорится в сообщении пресс-службы АНО «Россия – страна возможностей».

Регистрация на четвертый сезон Всероссийской олимпиады студентов началась 8 октября и продлится по 24 ноября. За первые 12 дней заявки подали 122 тысячи студентов.

«В 2020–2021 учебном году «Я — профессионал» проводится по 72 различным направлениям — от филологии до авиастроения. Принять участие в проекте могут студенты бакалавриата, магистратуры или специалитета российских вузов. Каждый участник может попробовать свои силы в одном или нескольких направлениях», — говорится в сообщении.

Популярными направлениями у студентов вузов Подмосковья стали «Педагогическое образование (основное)» (196 заявок), «Специальное (дефектологическое) образование» (190 заявок), «Психология» (159 заявок), «Дизайн» (96 заявок) и «Математика» (93 заявки).

«Я особенно отмечу пять вузов Московской области, чьи студенты сегодня активнее других подают заявки на олимпиаду «Я — профессионал»: ГСГУ (946 заявок), МГОУ (476 заявок), государственный университет «Дубна» (235 заявок), ДИНО — филиал Государственного университета «Дубна» (133 заявки) и Коломенский филиал МПУ (107 заявок). Рассчитываем, что до окончания регистрации к числу наиболее вовлеченных вузов присоединятся и другие университеты региона», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Отборочный этап олимпиады начнется 27 ноября, все задания участники будут выполнять дистанционно. С середины февраля до конца апреля 2021 года пройдет заключительный этап. Победителей объявят в мае 2021 года.

Призеры, победители и медалисты олимпиады смогут получить льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов, а также пройти стажировку в крупной профильной компании.

Денежные премии предусмотрены для золотых, серебряных и бронзовых медалистов олимпиады в размере от 100 до 300 тысяч рублей.