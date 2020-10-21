РИАМО - 21 окт. Главный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов рассказал, что от коронавирусной инфекции не защищают матерчатые перчатки, которые используются много раз, они, наоборот, увеличивают риск заражения Covid-19, сообщает РИА Новости.

Ранее Чуланов отметил, что во время пандемии вместо перчаток гораздо эффективнее использовать антисептики.

«Перчатки и кожные антисептики при правильном их использовании – равноценно эффективные меры. Если мы говорим о ношении перчаток, важно отметить, что их нужно использовать одноразово. Мы их надеваем перед тем, как заходим в общественные места, где большие скопления людей и есть поверхности, к которым мы прикасаемся: дверные ручки, поручни, стеллажи, тележки в магазинах», — сказал специалист.

Чуланов подчеркнул важность ношения перчаток, так как все может стать источником инфекции. В печатках нельзя прикасаться к лицу, носу, глазам, ушам, чтобы не занести возбудитель инфекции в организм.

Перчатки нужно правильно снимать: взять за манжет, а после вывернуть, чтобы поверхности с возбудителями остались внутри. Перчатки можно дезинфицировать антисептиком.

Инфекционист обратил внимание, что категорически неправильно носить тканевые перчатки, прикасаться ими к поверхностям, а потом носить в кармане.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

21 ОКТЯБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- От коронавирусной инфекции не защищают матерчатые перчатки, которые используются много раз, они, наоборот, увеличивают риск заражения Covid-19, сообщил главный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.

- У 73 пассажиров общественного транспорта Подмосковья выявили повышенную температуру. Бесконтактная термометрия проводится на автовокзалах и железнодорожных станциях Московской области.

- Покупателей без масок и перчаток оштрафовали в трех ТЦ на севере Москвы. Проверки прошли в ТРЦ «Метрополис», ТЦ «Водный» и ТРЦ «Речной».

- Врач рекомендовал менять одноразовые маски каждые 2–3 часа. Многоразовые маски необходимо стирать с мылом и гладить.

- Инфекционист сообщил, что вместо перчаток эффективнее использовать антисептики. Если бы каждый человек обрабатывал руки дезинфицирующими растворами при входе и выходе из общественных мест, то перчатки бы не понадобились.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Почти 60% столичных застройщиков столкнулись со снижением числа заказов из-за пандемии, сообщил журналистам генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Также о росте дебиторской задолженности и повышение стоимости материалов и услуг сообщили 42% опрошенных.

- За сутки в России зарегистрировали 15 700 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 466 больных. В Москве - 4 389 .

- Вакцина против Covid‑19 может не помочь четырем категориям людей. У пожилых людей, граждан, злоупотребляющих алкоголем, а также находящихся в стрессе и принимающих противовоспалительные препараты, плохо вырабатываются антитела к Covid-19.

- В столице за минувшие сутки умерло 63 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 121 пациентов.