РИАМО - 21 окт. Сотрудники отдела №2 Главгосстройнадзора Московской области проведут прием граждан Волоколамского городского округа 23 октября, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«В этот день прием проведут уполномоченные сотрудники отдела надзора за строительством №2 Главгосстройнадзора Московской области», - говорится в сообщении.

Прием пройдет на улице Революционной, в доме 5 с 10:00 до 13:00.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (496) 362 12 15.