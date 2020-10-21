РИАМО - 21 окт. Московскую страховую компанию «МАКС» могут оштрафовать на 300 тысяч рублей за неперевод сотрудников на удаленку, сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Андрей Поплавский.

В Москве наблюдается рост количества случаев коронавируса. В связи с этом в столице ввели ряд ограничительных мер. В общественных местах и транспорте действует масочно-перчаточный режим. Предприятия города должны перевести не менее 30% сотрудников на удаленный формат работы.

«Сегодня работниками ОАТИ Москвы было вручено уведомление АО «МАКС» за нарушение <...> указа мэра города Москвы номер 97. Данное акционерное общество не предоставило сведения о количестве работников, переведенных на удаленный режим», - сказал Поплавский.

Он уточнил, что компании грозит штраф.

«За данное нарушение грозит штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей», - пояснил Поплавский.

Также москвичам старше 65 лет и тем, у кого есть хронические заболевания, следует соблюдать домашний режим. Учеников 6-11 классов столичных школ перевели на дистанционное обучение.

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Текстовая трансляция

21 ОКТЯБРЯ

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