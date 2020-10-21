РИАМО - 21 окт. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области выявили несколько нарушений в ходе проверки строительства жилой застройки в Пушкине, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

По итогам проверки выявлено пять нарушений. Пара из них касается ведения исполнительной и проектной документации, еще пара соблюдения пожарной безопасности и культуры производства работ, а последнее – хранения материалов.

«Генеральному и техническому заказчику были выданы акты и предписания, составлены протоколы. За допущенные нарушения ответственные лица будут привлечены к административной ответственности», - сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Проверка проводилась в отношении техзаказчика и генерального подрядчика, которые занимаются возведением застройки для проживания в селе Братовщина Пушкинского городского округа. В проекте значится, что застройка включает в себя строительство 12 пятиэтажных жилых домов, реконструкцию одного четырехэтажного дома, а также строительство детского сада на 60 мест.