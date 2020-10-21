РИАМО - 21 окт. Участок Филевской линии столичной подземки между «Кунцевской» и «Пионерской» закроют 24 и 25 октября, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Станция «Пионерская» временно будет конечной.

«Работы, связанные со строительством Большой кольцевой линии, продолжаются, и, по правилам безопасности, пассажирское движение должно быть приостановлено», — говорится в сообщении.

Участок заработает в штатном режиме утром 26 октября.

На время закрытия участка «голубой» ветки метро от станции «Кунцевская» до «Пионерской» будут курсировать бесплатные автобусы КМ. На линию выйдут шесть автобусов особо большого класса. Они будут курсировать с 5:15 до 02:00, интервал движения составит порядка 3 минут.

Кроме того, пассажиры смогут воспользоваться соседними станциями Арбатско-Покровской линии подземки.