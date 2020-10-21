РИАМО - 21 окт. Уровень загруженности дорог в Москве повысился до девяти баллов из десяти максимальных, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Заторы образовались на северо-западе, юго-западе, юго-востоке и востоке МКАД. Сильные затруднения в движении наблюдаются на Третьем транспортном кольце. Стоят улицы в центре города, в том числе Садовое кольцо.

Крупные пробки образовались на Волоколамском шоссе, проспекте Мира, Профсоюзной улице, шоссе Энтузиастов, проспекте Андропова, улице Обручева и других магистралях.

По данным сервиса, дороги в столице станут свободными к 22 часам, когда уровень загруженности дорог будет оцениваться в два балла.