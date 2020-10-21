РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 окт. Диалог о семье и нравственных ценностях состоялся в Преображенском храме между благочинным церквей Люберецкого округа, священником Вячеславом Новаком и представителями молодежных организаций, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Представители местного отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» и учащиеся общеобразовательных учреждений пообщались с благочинным церквей Люберецкого округа, священником Вячеславом Новаком. Диалог состоялся в рамках программы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, которая реализуется Общественной палатой и Люберецким благочинием», - говорится в сообщении.

Во встрече также приняла участие председатель комиссии окружной Общественной палаты по социальной политике, делам женщин, семьи, детей и благотворительности Елена Канчели.

За чашкой чая участники обсудили вопросы нравственных ценностей, семьи, веры. В завершение встречи всем были подарены книги об истории Преображенского храма Люберец.