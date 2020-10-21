РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 окт. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска на территории физкультурно-спортивного комплекса «Заречье» восстановили освещение по просьбе жителей, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска попросила на интернет-портале восстановить освещение на территории ФСК «Заречье» в микрорайоне Климовск на Спортивном проезде, строение 2. По ее словам, в вечернее время там ничего не видно, и невозможно заниматься на беговой дорожке, баскетбольной площадке и даже просто прогуляться вечером по пешеходной дорожке. От фонарей, которые там установлены, мало света, а многие из них вообще не работают.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение. Обустройства спортивного сооружения МБУ ФСК «Заречье» выполнено. Дополнительная информация и фото в приложении», - сказал председатель комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Подольск Сергей Сабинин.

По его словам, там заменили лампы уличного освещения вдоль прогулочной аллеи. Капитальный ремонт беговой дорожки с устройством дополнительного освещения планируют рассмотреть при принятии бюджета округа на 2021 год.