РИАМО - 21 окт. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Протвино объявлен аукцион в электронной форме по продаже здания с земельным участком площадью 429 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Здание расположено на Северном проезде, дом 3А. Начальная цена предмета аукциона свыше 1,4 миллиона рублей.

«Если вы давно хотели приобрести здание с участком под магазин в Протвине, то сейчас самое время», - говорится в сообщении.

Заявочная кампания продлится до 23 ноября, а аукцион пройдет 27 ноября 2020 года.