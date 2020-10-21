РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 окт. МосОблЕИРЦ начинает обслуживать население Балашихи, чьи дома находятся в ведении управляющих компаний ООО «ЛюКс Инжинеринг Групп», ООО «Сервис24» и ООО «ЖилИнвест», жителям, чьи дома находятся в ведении УК «ЖилИнвест», рекомендуется передать показания приборов учета воды до 23 октября, говорится в сообщении службы корпоративных коммуникаций МособлЕИРЦ.

На основании заключенных договоров на организацию расчетов МосОблЕИРЦ как платежный агент будет производить начисления за ЖКУ, выпускать платежные документы, вести очное и дистанционное обслуживание жителей. В конце октября - начале ноября текущего года жителям будут доставлены первые платежные документы от МосОблЕИРЦ с начислениями по ЖКУ.

«Для корректного начисления по услугам «горячее водоснабжение», «холодное водоснабжение» и «водоотведение» жителям домов, обслуживаемых УК «ЖилИнвест», до 23 октября рекомендуется предоставить показания за последние три месяца (июль, август, сентябрь) и показания текущего месяца (октябрь). Информацию можно передать по телефону 8 999-356-37-33 или при обращении в офис МосОблЕИРЦ. При отсутствии показаний расчет и начисления будут произведены по нормативу. После передачи показаний происходит автоматический перерасчет платы», - говорится в сообщении.

По вопросам начислений и расчетов за ЖКУ можно обратиться по телефону 8(496)245-15-99 или в управление ЕИРЦ «Балашиха» по адресу: микрорайон Железнодорожный, улица Советская, АКБ-1, дом №61. Режим работы: понедельник - пятница 8:00 до 18:00 без перерыва.